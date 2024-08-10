За сутки - более двух сотен уничтоженной техники. Генштаб подытожил потери россиян
На 1160 оккупантов на войне стало меньше
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1160 человек. Кроме этого, было уничтожено 237 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 589 700 (+1160) человек,
- танков ‒ 8441 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16350 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 16605 (+69) ед,
- РСЗО – 1143 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 918 (+2) ед,
- самолетов – 366 (+0) ед,
- вертолетов – 327 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13372 (+47),
- крылатых ракет ‒ 2425 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22453 (+82) ед,
- специальной техники – 2789 (+20).
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Источник:Генштаб
Опубликовал: Максим Кучер
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