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За сутки - более двух сотен уничтоженной техники. Генштаб подытожил потери россиян

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На 1160 оккупантов на войне стало меньше

За сутки - более двух сотен уничтоженной техники. Генштаб подытожил потери россиян

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1160 человек. Кроме этого, было уничтожено 237 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 589 700 (+1160) человек,
  • танков ‒ 8441 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16350 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 16605 (+69) ед,
  • РСЗО – 1143 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 918 (+2) ед,
  • самолетов – 366 (+0) ед,
  • вертолетов – 327 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13372 (+47),
  • крылатых ракет ‒ 2425 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22453 (+82) ед,
  • специальной техники – 2789 (+20).
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Источник:
Генштаб
Опубликовал: Максим Кучер
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