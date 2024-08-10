Словацкий ДАЦ расторг контракт с главным аналитиком сборной Украины Платовым
Словацкий ДАЦ расторг контракт с главным аналитиком сборной Украины Платовым
scdnipro1.com.ua
Словацкий ДАЦ объявил о разрыве контракта со спортивным директором Глебом Платовым.
“Глебу Платову поручено внедрение и профессионализация деятельности в области анализа, скаутинга и тренерской работы в клубе. Новым людям нужно время, чтобы произвести изменения и развить клуб.
Однако мы чувствовали, что культурные и идеологические различия являются препятствием для дальнейшего сотрудничества. Мы желаем ему успеха в будущем”, – заявил клуб на своем официальном сайте.
Платов присоединился к словацкому клубу в октябре 2023 года. Клуб в прошлом сезоне занял второе место во внутреннем первенстве, уступив 15 очков первому "Словану". В этом сезоне ДАЦ уже сыграл во втором раунде квалификации Лиги конференций, уступив азербайджанской "Зире" с общим счетом 1:6.
Добавим, что в 2024 году к команде присоединились два украинца: Тарас Качараба и Игорь Харатин. Последний летом уже покинул клуб, присоединившись к "Колосу".
32-летний специалист работает также главным аналитиком в тренерском штабе Сергей Реброва в сборной Украины.
Популярное сейчас
- Испания торжествует на ОИ, Динамо побеждает Верес, а Малиновский ассистирует. Главные новости за 9 августа
- Насыщенная борьба между США и Китаем, Япония возвращается в топ-4, Украина теряет 3 позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Первак: Футболистам сказал в раздевалке: "Добро пожаловать в Премьер-лигу". В магазине мастерства не купишь
- Подоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу