Словацкий ДАЦ расторг контракт с главным аналитиком сборной Украины Платовым

Словацкий ДАЦ объявил о разрыве контракта со спортивным директором Глебом Платовым.

“Глебу Платову поручено внедрение и профессионализация деятельности в области анализа, скаутинга и тренерской работы в клубе. Новым людям нужно время, чтобы произвести изменения и развить клуб. Однако мы чувствовали, что культурные и идеологические различия являются препятствием для дальнейшего сотрудничества. Мы желаем ему успеха в будущем”, – заявил клуб на своем официальном сайте.

Платов присоединился к словацкому клубу в октябре 2023 года. Клуб в прошлом сезоне занял второе место во внутреннем первенстве, уступив 15 очков первому "Словану". В этом сезоне ДАЦ уже сыграл во втором раунде квалификации Лиги конференций, уступив азербайджанской "Зире" с общим счетом 1:6.

Добавим, что в 2024 году к команде присоединились два украинца: Тарас Качараба и Игорь Харатин. Последний летом уже покинул клуб, присоединившись к "Колосу".

32-летний специалист работает также главным аналитиком в тренерском штабе Сергей Реброва в сборной Украины.