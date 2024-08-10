Тренер сборной свободных агентов: Когда пацаны пришли на первую тренировку, то у меня глаза на лоб вылезли! Люди бежать не могут

Тренер сборной свободных агентов Вячеслав Богоделов рассказал о том, как проходят тренировки и как игроки получают игровую практику.

Я занимаюсь комплектацией команды. В течение двух недель проводятся ежедневные тренировки, затем играются матчи. Ранее арендовали поля, а не этот раз нам предоставили возможность заниматься на базе Дома футбола на искусственном газоне.

Есть обязательное страхование, одноразовое питание каждый день, медицинское обслуживание, администратор, транспорт, чтобы добираться на игры. Это как профессиональная команда на три недели.

Как давно вы тренируете эту сборную?

С 2016 года. Раньше мы всегда собирались зимой, в первых числах января, пару недель готовились и выступали в Мемориале Макарова. Там мы дважды доходили до полуфиналов, где соревновались с командами УПЛ, — влетели 0:6 "Колосу" и с "Олимпиком" также 0:6 загрузились. На этот раз зимой провести не удалось, поэтому перенесли на лето.

Насколько высоким был ажиотаж в этом году?

В этом году прошло очень тяжело. Все же летняя пауза короче зимней. Также многие футболисты, которые остались без команд, устроились на другие работы с нормальными зарплатами. Им нужно за что-то жить, и они не видят себя в профессиональном футболе. На тренировке всегда было 17-18 человек.

Я сделал акцент на молодежи, ведь еще и в связи с мобилизацией многие бросились поступать в институты, некоторые люди боятся ездить. Было такое, что позвонил, договорились, через пару дней человек меня набирает: "Да нет, Палыч, я заканчиваю с футболом".

В каком состоянии были ваши подопечные на начало сбора? Насколько люди способны самостоятельно держать себя в форме?

Когда пацаны пришли на первую тренировку, то у меня глаза на лоб вылезли! Люди бежать не могут. Они ходить не могут! Даже не знал, как буду с ними играть. Спасибо, что дали две недели на подготовку. Я сказал: "Вы позиционируете себя как профи? Посмотрите, в каком вы состоянии! Вы ползаете! На какие деньги вы претендуете?". Понятно, что они все сами виноваты в ситуации, в которой оказались, и, наверное, не стоят больших денег. Но, повторюсь, даже они заслуживают еще одного шанса.

За три или четыре дня до первой игры я их собрал на поле и сказал: "Надо решить, как мы будем играть". На этот раз мне позволили взять несколько человек, которые не имели профессиональных контрактов, чтобы дать им шанс проявить себя. И вот один из таких выходит в центр поля и говорит: "Палыч, я считаю, что мы должны встречать средним блоком". Я ему: "Слушай ты, блин, блоки - это на стройке. Надо просто договориться, как мы друг другу будем передавать мяч". Вот они научились этим умным словам! Если бы они все это еще и выполняли.

Кто за время сбора зарекомендовал себя лучше всего?

Очень хорошо проявил себя левый защитник Давид Арутюнян, который был капитаном команды. Он поехал на просмотр в Диназ. Достойно выглядел Стас Пестрецов. Он вроде бы с другим профессиональным клубом подписал контракт. Прекрасно показал себя Владислав Клименко. Не знаю, почему не видят этого футболиста. Он худенький, маленький, но бежит как электричка - забил за нас три гола. Поехал летом на просмотр в команду Ревера 1908. Еще был у нас центральный полузащитник Денис Гулевский. Также, я считаю, парень заслуживает внимания. Центральный защитник Максим Пивторак уехал в команду Ольховцы.

Напомним, сборная свободных агентов – это инициатива FIFPRO, которая занимается юридической защитой игроков.