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Сегодня возвращается передача Украина футбольная

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Информационно-аналитическая программа о первом туре ПФЛ

Сегодня возвращается передача Украина футбольная

Фото: Google

Новина українською

Сегодня, 10 августа, возвращается передача "Украина футбольная". Ее старт запланирован на 12:00.

Трансляция пройдет на YouTube-канале DIVISPORT.

Сегодня в выпуске с Артуром Валерком и Олегом Федорчуком:

  • Первая лига: стартуем сразу с центральных матчей
  • Играющий президент – идет ли это в пользу футбола
  • Ротации во Второй лиге, семь дебютантов

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Источник:
DIVISPORT
Опубликовал: Максим Кучер
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