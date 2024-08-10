Сегодня возвращается передача Украина футбольная
Информационно-аналитическая программа о первом туре ПФЛ
Фото: Google
Сегодня, 10 августа, возвращается передача "Украина футбольная". Ее старт запланирован на 12:00.
Трансляция пройдет на YouTube-канале DIVISPORT.
Сегодня в выпуске с Артуром Валерком и Олегом Федорчуком:
- Первая лига: стартуем сразу с центральных матчей
- Играющий президент – идет ли это в пользу футбола
- Ротации во Второй лиге, семь дебютантов
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Источник:DIVISPORT
Опубликовал: Максим Кучер
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