Вячеслав Богоделов: Алиев требует немного другого отношения

Тренер Вячеслав Богоделов, который уже девять лет возглавляет сборную свободных агентов Украины, поделился своими комментариями относительно Алиева.

Какие наиболее звездные имена прошли через вашу команду за эти годы?

За нашу команду играл Александр Алиев. Мы и Максима Шацких звали! Он, правда, за нас так и не сыграл, потому что турнир на искусственном покрытии проходил - был риск рецидива старой травмы. Я таким человеком не мог рисковать. Вова Гуменюк, который выступал в сборной Украины, "Таврии" и "Металлисте", тоже приезжал и играл за нашу команду.

Также был Женя Чумак. Он так ярко дебютировал за "Динамо", сыграл в Лиге Европы, а потом карьера пошла на спад, к сожалению. Я ему предлагал один клуб, но он выбрал другой вариант. В дальнейшем оказался в Узбекистане и пропал из виду. Даже не знаю, где он сейчас. Футболист хороший, но что-то не сложилось.

Как Алиев вел себя у вас? Не было проблем с ним?

Я не знаю, почему к нему так скептически относятся. Вот у меня с ним отличные отношения. Я его тренировал и руководил им. Если его не провоцировать на эту всю фигню, то он вполне адекватный человек. Он иногда жесткий и грубый? Не знаю, со мной такого не было. Мы абсолютно нормально работали.

Ну, такой уж у него скандальный образ в СМИ.

В моем и вашем окружении пьют все. Однако одних называют пьяницами, а о других ничего не говорят. Этого я никогда не понимал. Не буду называть фамилии, но знаю профессиональных игроков, которые параллельно с Алиевым и Артемом Милевским также очень хорошо гуляли. Однако они нигде не светились. Кто-то умеет это скрыть и не попасться, а кто-то нет.

Я к Сане хорошо отношусь. Особенно в последнее время. Вижу, что он помогает армии. Думаю, что все это реально и не популизм. С Алиевым у меня вообще не было никаких проблем. С Милевским я также в нормальных отношениях.

Когда я работал в "Динамо-3", а они подходили к основе, то у них было пренебрежительное отношение. Мол, кто ты такой? А когда повзрослели и их немного побила жизнь... Мне кажется, что они нормальные пацаны. Просто они звезды и к ним много внимания. Один сейчас помогает ВСУ, другой зашел в команду медиалиги IGNIS. Люди не спились, не пропали. Это также хорошо.

Как Алиев выглядел в тренировках и играх под вашим руководством?

Кто бы что ни говорил, но он - футболист! У тебя может быть человек, который будет смотреть тебе в глаза, стараться, но он не сделает результат. Алиев требует немного другого отношения. Это не значит, что к нему нужно заискивать или в задницу лезть, но важно нормальное уважение.

Для Алиева и Шацких не было ниже их достоинства приезжать в вашу команду?

Конечно, было такое. Не могу сказать, что для них это было унижение, но когда я обращался, то слышал: "Да нет, Палыч, какие еще свободные агенты?!". Ну, как-то находили общий язык.