Экс-игрок Хуста прибыл на Харьковское направление для выполнения боевых задач
После прохождения подготовки
Фото: fc_khust_ofc
По информации источников "Брутального Футбола", экс-игрок "Хуста" Николай Сираш в начале августа прибыл для выполнения боевых задач на Харьковское направление.
В течение июня-июля футболист проходил подготовку в учебном центре "Десна" Черниговской области.
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Напомним, 7-го мая "Хуст" сообщил, что 25-летнего Николая Сираша задержали сотрудники территориального центра комплектования на городском вокзале.
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Источник:Брутальний Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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