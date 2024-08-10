  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Экс-игрок Хуста прибыл на Харьковское направление для выполнения боевых задач
В тренде

Экс-игрок Хуста прибыл на Харьковское направление для выполнения боевых задач

Общие новости

После прохождения подготовки

Экс-игрок Хуста прибыл на Харьковское направление для выполнения боевых задач

Фото: fc_khust_ofc

Новина українською

По информации источников "Брутального Футбола", экс-игрок "Хуста" Николай Сираш в начале августа прибыл для выполнения боевых задач на Харьковское направление.

В течение июня-июля футболист проходил подготовку в учебном центре "Десна" Черниговской области.

Читайте такжеТренер Хуста: Все команды будут задумываться над омоложением состава в связи с мобилизацией

Напомним, 7-го мая "Хуст" сообщил, что 25-летнего Николая Сираша задержали сотрудники территориального центра комплектования на городском вокзале.

По теме
yellow-arrow
Черноморец планирует подписать легионера. Игрок уже проходит медосмотр
yellow-arrow
Бартулович - об игре с Черноморцем: Понимали, что соперник будет играть больше от обороны. Надо было иметь терпение
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Хуст война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости