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Челси – Интер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Челси – Интер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

11 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" встретятся тамошний "Челси" и миланский "Интер".

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Этот поединок для обеих команд станет последним контрольным перед стартом в своих чемпионатах.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Интер (Милан) Челси (Лондон) квиз от UA-Футбол
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