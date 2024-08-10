Челси – Интер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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11 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" встретятся тамошний "Челси" и миланский "Интер".
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Этот поединок для обеих команд станет последним контрольным перед стартом в своих чемпионатах.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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