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Царенко близок к переходу в Лехию - источник

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В понедельник медосмотр

Царенко близок к переходу в Лехию - источник

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Польский журналист Петр Потемпа сообщает, что полузащитник "Динамо" Антон Царенко вскоре может присоединиться к "Лехии".

По информации поляка, в понедельник, 12-го августа футболист должен прибыть в расположение клуба для прохождения медосмотра. Детали перехода неизвестны.

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В прошлом сезоне 20-летний Царенко сыграл за основную команду "Динамо" 8 матчей и отметился 1 голом.

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Динамо (Киев) Лехия (Гданьск) Антон Царенко
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Источник:
Piotr Potępa
Опубликовал: Виктор Иванчук
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