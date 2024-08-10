Царенко близок к переходу в Лехию - источник
В понедельник медосмотр
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Польский журналист Петр Потемпа сообщает, что полузащитник "Динамо" Антон Царенко вскоре может присоединиться к "Лехии".
По информации поляка, в понедельник, 12-го августа футболист должен прибыть в расположение клуба для прохождения медосмотра. Детали перехода неизвестны.
В прошлом сезоне 20-летний Царенко сыграл за основную команду "Динамо" 8 матчей и отметился 1 голом.
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Источник:Piotr Potępa
Опубликовал: Виктор Иванчук
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