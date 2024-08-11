Очередная неудача Черноморца, сухой матч в Ковалевке, старт сезона в Англии. Главные новости за десятое августа

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за субботу, десятое августа

В субботу, десятого августа, двумя матчами продолжился второй тур УПЛ. Игровой день открывало противостояние "Черноморца" с "Зарей". В чем-то это был принципиальный матч, обе команды очень старались до перерыва, создали моменты, но не забивали голов. А вот во втором тайме запал одесситов исчез, а "Заря" реализовала свое благодаря классу исполнителей. Антюх подал – Герреро замкнул. Вторая подряд победа "Зари" на старте чемпионата – и второе подряд поражение "Черноморца".

Еще один матч игрового дня проходил в Ковалевке. "Колос" принимал "Ингулец". В первом туре ковалевцы сыграли результативно, забили два гола, но на этот раз сценарий был другой. На этот раз была нулевая ничья с лишь одним ударом в створ от обеих команд. "Ингулец" Василия Кобина берет свои первые зачетные баллы в этом чемпионате.

Стартовал сезон в Англии. Открыли новый футбольный год две манчестерские команды – "Сити" противостоял "Юнайтед" в Суперкубке. Соперникам оказалось недостаточно игрового времени, чтобы выяснить отношения, поэтому все перенеслось на серию пенальти, где лучше себя проявили именно подопечные Пепа Гвардиолы. Победа "Манчестер Сити" 7:6.

Львовские "Карпаты" продолжают процесс комплектования. В субботу, десятого августа, официально стало известно о том, что львовяне договорились с "Шахтером" об аренде полузащитника Олега Очеретько. Ранее он выступал за "Мариуполь" и "Днепр-1". Контракт между клубами подписан сроком на один год.

В субботу состоялся спарринг между "Ромой" и "Эвертоном". В стартовый состав обеих команд попали украинцы. Миколенко сыграл за "ирисок", Довбик – за "волков". В итоге матч закончился ничьей 1:1.