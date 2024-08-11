Экс-футболист Шахтера завершил карьеру почти в 43 года и присоединился к агентству Шаблия
Звездное пополнение
Томаш Хюбшман будет работать в спортивном агентстве Pro Star.
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Полузащитник с 2014 года выступал в ФК "Яблонец", а до того 10 лет посвятил донецкому "Шахтеру". Несмотря на возраст, чех стабильно появлялся в 25+ поединках за сезон, но преимущественно выходил на замену.
В мае бывший игрок "горняков" отыграл 110 минут в пяти встречах. В конце весны он вышел на 80-й минуте матча против "Злина" и это было его последнее появление в официальном поединке.
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Источник:Яблонець
Опубликовал: Александр Симченко
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