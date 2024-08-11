Сыгран первый матч 1/64 финала Кубка Украины. Металлист вылетает из турнира от любителей
Детали игры
Фото: Металіст
Состоялся первый поединок Кубка Украины второго предварительного раунда (1/64 финала). В нем встречались львовский "Николаев" и харьковский "Металлист".
Харьковчане выиграли первый тайм благодаря голу Горенко, но пропустили 3 мяча после перерыва и вылетели из турнира. Добавим, что последние 20 минут "Металлисту" пришлось играть в меньшинстве.
Другие поединки этой стадии Кубка Украины состоятся в понедельник, 12-го августа и вторник, 13-го августа.
Кубок Украины 2024/25, второй предварительный раунд
ФК "Николаев" - "Металлист" - 3:1
Голы: Славецкий 57, Дмуховский 71, Цюпка 88 - Горенко 29
Удаление: Дегтярь 69
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