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Сыгран первый матч 1/64 финала Кубка Украины. Металлист вылетает из турнира от любителей

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Сыгран первый матч 1/64 финала Кубка Украины. Металлист вылетает из турнира от любителей

Фото: Металіст

Новина українською

Состоялся первый поединок Кубка Украины второго предварительного раунда (1/64 финала). В нем встречались львовский "Николаев" и харьковский "Металлист".

Харьковчане выиграли первый тайм благодаря голу Горенко, но пропустили 3 мяча после перерыва и вылетели из турнира. Добавим, что последние 20 минут "Металлисту" пришлось играть в меньшинстве.

Другие поединки этой стадии Кубка Украины состоятся в понедельник, 12-го августа и вторник, 13-го августа.

Кубок Украины 2024/25, второй предварительный раунд

ФК "Николаев" - "Металлист" - 3:1

Голы: Славецкий 57, Дмуховский 71, Цюпка 88 - Горенко 29

Удаление: Дегтярь 69

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.08.2024 в 20:55
Такой команды, Металлист, не должно существовать.
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Комментарии 1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.08.2024 в 20:55
Такой команды, Металлист, не должно существовать.
Ответить
0
0

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