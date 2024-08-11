Шахтер проведет в понедельник контрольный матч

Донецкий "Шахтер" анонсировал проведение контрольного матча с представителем Первой лиги "Мариуполем". Встреча состоится в понедельник, 12-го августа.

Местом проведения станет поле спортивного комплекса "Святошин" под Киевом. Начало спарринга - в 13:00. Прямая трансляция будет доступна в приложении FC Shakhtar и на YouTube-канале "Шахтера".

Стоит отметить, что дончане сегодня, 11-го августа, играли поединок УПЛ. Во 2-м туре чемпионата команда уступила "Полесью" (0:1). "Мариуполь", в свою очередь, последний раз играл 8-го августа, одержав победу над "Металлистом 1925".