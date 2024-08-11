Известно, кто в Украине будет транслировать матч Рейнджерс - Динамо
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Фото: Динамо
Во вторник, 13-го августа, киевское "Динамо" сыграет ответный матч против шотландского "Рейнджерса" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Матч в прямой трансляции будут транслировать телеканал "2+2", канал "Динамо TV", а также Youtube-канал "Динамо Киев".
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Поединок состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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