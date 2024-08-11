Известно, кто в Украине будет транслировать матч Рейнджерс - Динамо

Во вторник, 13-го августа, киевское "Динамо" сыграет ответный матч против шотландского "Рейнджерса" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч в прямой трансляции будут транслировать телеканал "2+2", канал "Динамо TV", а также Youtube-канал "Динамо Киев".

Поединок состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.