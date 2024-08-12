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Шахтер проиграл Полесью, Карпаты разгромили Кривбасс, Челси купил конкурента Мудрику. Главные новости за 11 августа

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А также первая победа Руха в новом сезоне и два гола в ворота Трубина

Шахтер проиграл Полесью, Карпаты разгромили Кривбасс, Челси купил конкурента Мудрику. Главные новости за 11 августа

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 11 августа

Шахтер снова проиграл Полесью

Чемпион Украины проиграл свой первый матч в новом сезоне. "Шахтер" в домашней игре не сумел справиться с "Полесьем" – 1:0. Единственный гол забил центрбек "Полесья" Евгений Чоботенко. Марино Пушич этот результат назвал "хорошим уроком для своей команды".

Карпаты неожиданно разгромили Кривбасс

Третья команда прошлого сезона УПЛ не сумела справиться с новичком лиги. Лунев в первом тайме не забил пенальти в ворота "Карпат", и дальше забивал только львовский клуб. По одному мячу забили игроки "Карпат" Шах, Полегенько и Чачуа – 3:0.

Рух забил в Киеве четыре гола Оболони

"Рух" проводила свою первую игре в новом сезоне, и великолепно показала себя против "Оболони" в выездном матче. Команда Виталия Пономарева забила северным киевлянам четыре безответных гола (Притула, Краснопир, Квасница, Кляйвер) – 4:0.

63 млн на еще одного вингера. Челси официально объявил о трансфере Нету

За неделю до старта чемпионата Англии "Челси" оформил еще один трансфер. "Синие" за 54 млн фунтов (63 млн евро) подписали вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету. Контракт с 24-летним игроком рассчитан на семь лет.

Бенфика начала новый сезон с поражения. Трубин пропустил два гола

Сезон 2024/25 начался для "Бенфики" с неудачи – лиссабонский клуб в первом туре Примейры проиграл на выезде "Фамаликану" со счетом 2:0. Трубин пропустил по голу в каждом из таймов.

С Эвертона снова могут снять очки в новом сезоне

"Эвертону" грозят санкции из-за нарушения правил финансовой стабильности (PSR). Речь идет о превышении разрешенной суммы на 6,5 млн фунтов в сезоне 2022/2023. В прошлой кампании ливерпульский клуб уже наказывали подобным образом за аналогичные обвинения.

Полесье отправило в дубль Будковского и Козака

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о кадровых изменениях в команде. "Козака и Будковского перевели в дубль, чтобы поддерживать тренировочный процесс и определиться с дальнейшими движениями в их карьере. Это было общее клубное решение", – пояснил Ашур.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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