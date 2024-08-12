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Силы обороны уничтожили 1080 оккупантов и 65 артсистем за сутки - Генштаб

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К концу недели отметка может дойти до 600 тысяч

Силы обороны уничтожили 1080 оккупантов и 65 артсистем за сутки - Генштаб

Азов

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За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1080 оккупантов, 3 танка и 65 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 12.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 592000 (+1080) человек,
  • танков - 8450 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 16368 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 16728 (+65) ед,
  • РСЗО - 1146 (+3) ед,
  • средства ПВО - 919 (+1) ед,
  • самолетов - 366 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13472 (+73),
  • крылатые ракеты - 2426 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22590 (+66) ед,
  • специальная техника - 2801 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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