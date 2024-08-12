ВСУ не планируют покидать Курщину - Forbes

Украинские силы укрепляют свои позиции в Курской области РФ. Это свидетельствует о том, что они не собираются уходить из региона, пишет Forbes в воскресенье, 11 августа.

"Украинцы роют траншеи. Ожидая позиционной войны вдоль или вблизи существующей линии фронта, россияне тоже окапываются. Это означает, что стабилизация линии фронта и долгосрочная украинская оккупация части Курщины - на повестке дня", - отмечает издание.

Ранее появлялась информация, что украинские войска продвинулись на 30 км вглубь Курской области.