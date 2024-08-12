Рейнджерс - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Чемпионов
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Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 13 августа, состоится ответный матч "Рейнджерса" и "Динамо". Напомним, первая игра завершилась со счетом 1:1.
Встреча состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало - в 21:45. Видеотрансляция будет доступна на "2+2", "Динамо TV" и YouTube-канале "Динамо Киев".
Трансляція матчу Рейнджерс - ДинамоСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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alex.belogubko (одесса)
12.08.2024 в 21:43
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