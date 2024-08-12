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Рейнджерс - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Чемпионов

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Рейнджерс - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 13 августа, состоится ответный матч "Рейнджерса" и "Динамо". Напомним, первая игра завершилась со счетом 1:1.

Встреча состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало - в 21:45. Видеотрансляция будет доступна на "2+2", "Динамо TV" и YouTube-канале "Динамо Киев".

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Трансляція матчу Рейнджерс - Динамо
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Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.08.2024 в 21:43
ДК проиграет -- дома они не проигрывают
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0
1
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
12.08.2024 в 21:43
ДК проиграет -- дома они не проигрывают
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.08.2024 в 22:33
..йух тобі на рило чморило...
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0
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