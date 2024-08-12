ГУР установило флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе
Детали операции ещё уточняются
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Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Как уточняют в Deepstate, вероятно, флаг установили в результате рейдовых действий.
Кинбурнская коса - единственная часть Николаевской области, которая остается под оккупацией россиян. Оккупанты захватили ее в марте 2022 года со стороны Херсонщины. Коса важна тем, что сюда сходят выходы из портов Херсона и Николаева.
Ранее ГУР заявляло, что по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.
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