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ГУР установило флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе

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Детали операции ещё уточняются

ГУР установило флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе

скріншот з відео

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Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как уточняют в Deepstate, вероятно, флаг установили в результате рейдовых действий.

Кинбурнская коса - единственная часть Николаевской области, которая остается под оккупацией россиян. Оккупанты захватили ее в марте 2022 года со стороны Херсонщины. Коса важна тем, что сюда сходят выходы из портов Херсона и Николаева.

Ранее ГУР заявляло, что по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.

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Источник:
KOVALENKO
Опубликовал: Александр Бураков
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