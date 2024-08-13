Победа Александрии, интригующие матчи Кубка Украины. Главные новости за 12 августа

В последнем матче второго тура УПЛ "Александрия" принимала ЛНЗ. Напомним, что прошлый тур "Александрия" пропускала, а ЛНЗ победил "Левый Берег" – 1:0. Противостояние в Черкассах завершилось победой "Александрии" – 2:0. В составе гостей забивали Ковалец и Безерра.
В понедельник сыграли шесть матчей второго предварительного этапа Кубка Украины. Обращаем внимание на безумный матч между "Металлистом 1925" и "Полтавой". Основное время встречи завершилось вничью 3:3, а в дополнительное время харьковчане забили еще дважды – 5:3. "Пробий" и "Куликов" определяли победителя в серии пенальти. В футбольной лотерее победили футболисты НК "Пробий" – 4:3.
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отверг щедрое предложение от неназванного саудовского клуба. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, ранее к представителям 24-летнего футболиста обратилась Делегация Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, чтобы попытаться убедить его стать главным лицом национальной лиги накануне предстоящего чемпионата мира по футболу 2034 года в ближневосточной стране.
Однако сам бразилец счастлив в испанской столице и намерен осуществить свою главную мечту - выиграть "Золотой мяч" в составе "Реала".