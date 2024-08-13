Победа Александрии, интригующие матчи Кубка Украины. Главные новости за 12 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 12 августа.

В последнем матче второго тура УПЛ "Александрия" принимала ЛНЗ. Напомним, что прошлый тур "Александрия" пропускала, а ЛНЗ победил "Левый Берег" – 1:0. Противостояние в Черкассах завершилось победой "Александрии" – 2:0. В составе гостей забивали Ковалец и Безерра.

Одесский клуб объявил о подписании бразильского левого защитника Кайо Гомеса, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 3 года. Transfermarkt отмечает, что Кайо перешел в одесский клуб на правах свободного агента.

В понедельник сыграли шесть матчей второго предварительного этапа Кубка Украины. Обращаем внимание на безумный матч между "Металлистом 1925" и "Полтавой". Основное время встречи завершилось вничью 3:3, а в дополнительное время харьковчане забили еще дважды – 5:3. "Пробий" и "Куликов" определяли победителя в серии пенальти. В футбольной лотерее победили футболисты НК "Пробий" – 4:3.

Аргентинский форвард Хулиан Альварес присоединился к мадридскому "Атлетико".

Игрок подписал контракт на шесть сезонов – до июня 2030 года.Сумма трансфера не разглашается, но Фабрицио Романо пишет о 75 миллионах евро плюс еще 20 млн евро в виде дополнительных бонусов.



В понедельник, 12 августа состоялся товарищеский матч между "Шахтером" и ФСК "Мариуполь". Поединок завершился победой команды Марино Пушича со счётом 3:0.

Голы в составе "горняков" забили Педриньо, Франьич и Лассина Траоре.

Новым капитаном "Барселоны" станет немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген. Об этом сообщает Marca.

Причиной принятия этого решения стал уход на правах свободного агента уже бывшего полузащитника каталонского клуба Серхи Роберто.

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отверг щедрое предложение от неназванного саудовского клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, ранее к представителям 24-летнего футболиста обратилась Делегация Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, чтобы попытаться убедить его стать главным лицом национальной лиги накануне предстоящего чемпионата мира по футболу 2034 года в ближневосточной стране.

Однако сам бразилец счастлив в испанской столице и намерен осуществить свою главную мечту - выиграть "Золотой мяч" в составе "Реала".