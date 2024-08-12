Россия потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области, - местный губернатор
Операция в Курской области продолжается
фото из свободных источников
Власти Курской области заявили, что потеряли контроль над 28 населенными пунктами.
Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, передают русСМИ.
По его словам, ситуация в регионе сложная.
"Под контролем противника 28 населенных пунктов. Мы не знаем о судьбе около 2 тысяч человек. ... Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитируют его пропагандистские СМИ.
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