Россия потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области, - местный губернатор

Власти Курской области заявили, что потеряли контроль над 28 населенными пунктами.

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Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, передают русСМИ.

По его словам, ситуация в регионе сложная.

"Под контролем противника 28 населенных пунктов. Мы не знаем о судьбе около 2 тысяч человек. ... Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитируют его пропагандистские СМИ.