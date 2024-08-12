Путин - о ситуации в Курской области: Киев хочет улучшить переговорные позиции. С ними не о чем говорить

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина атаковала Курскую область якобы для улучшения переговорных позиций.

Как информируют росСМИ, об этом он заявил во время совещания.

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По словам диктатора, Минобороны должно "выбить противника с территории региона".

Президент страны-оккупанта в очередной раз заявил, что Запад якобы воюет против России "руками украинцев".

"Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?" - добавил Путин.

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы. Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией". Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.