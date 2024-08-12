Путин - о ситуации в Курской области: Киев хочет улучшить переговорные позиции. С ними не о чем говорить
Путин провел совещание по поводу Курской области
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина атаковала Курскую область якобы для улучшения переговорных позиций.
Как информируют росСМИ, об этом он заявил во время совещания.
По словам диктатора, Минобороны должно "выбить противника с территории региона".
Президент страны-оккупанта в очередной раз заявил, что Запад якобы воюет против России "руками украинцев".
"Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?" - добавил Путин.
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы. Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией". Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
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