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Путин - о ситуации в Курской области: Киев хочет улучшить переговорные позиции. С ними не о чем говорить

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Путин провел совещание по поводу Курской области

Путин - о ситуации в Курской области: Киев хочет улучшить переговорные позиции. С ними не о чем говорить

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина атаковала Курскую область якобы для улучшения переговорных позиций.

Как информируют росСМИ, об этом он заявил во время совещания.

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По словам диктатора, Минобороны должно "выбить противника с территории региона".

Президент страны-оккупанта в очередной раз заявил, что Запад якобы воюет против России "руками украинцев".

"Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?" - добавил Путин.

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы. Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией". Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

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Владимир Путин война с россией
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
12.08.2024 в 17:27
...не з тобою бункерний педофіл " х@йло" говорити будуть... з твоїм наступником....
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2
2
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.08.2024 в 17:27
...не з тобою бункерний педофіл " х@йло" говорити будуть... з твоїм наступником....
Ответить
2
2

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