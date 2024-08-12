Зеленский впервые официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области. ВИДЕО
Президент провел заседание Ставки
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Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего, на котором заслушал доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области.
Об этом говорится в официальных соцсетях президента.
"Самое важное - был доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.
Был доклад экономического блока, первого вице-премьера Юлии Свириденко. Увеличиваем долю украинского производства в государственных закупках. Правительство готовит для наших предприятий длительные, прогнозируемые контракты на 5-10 лет.
Еще несколько поручений. Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД - подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения наших людей из российского плена. Министерству обороны и дипломатам - представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", - рассказал Зеленский.
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы". Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
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