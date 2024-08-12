СК Прометей прекратил существование. Президент клуба говорит о давлении правоохранительных органов
Президент клуба сделал заявление
Фото: Прометей
СК "Прометей" прекратил свое существование. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил президент клуба Владимир Дубинский.
Президент СК "Прометей", Профессиональная волейбольная лига Украины, а также вице-президент Федерации волейбола Украины Владимир Дубинский обнародовал пост, в котором заявил о прекращении существования волейбольного и баскетбольного клубов "Прометей". Причиной этого решения он назвал давление со стороны правоохранительных органов на бизнес.
"Вынужден сообщить, что "Прометей" – многократный чемпион Украины, постоянный участник еврокубковых соревнований, и спортивная академия "Прометей" с сегодняшнего дня прекращают свое существование из-за давления правоохранительных органов. Я в свою очередь слагаю свои полномочия президента ПВЛУ и вице-президента ФВУ".
По словам Дубинского, его обвинили в отмывании средств из-за клуба, однако ничего не обнаружили. Несмотря на отсутствие нарушений закона, президент "Прометея" отметил, что клуб понес репутационный ущерб, из-за чего потерял финансирование, что также стало причиной прекращения существования.
"Мы потеряли финансовую поддержку меценатов, которые не готовы нести репутационные потери из-за своих намерений спонсорства украинского спорта. Сама суть их вовлеченности в спорт - это репутационные поступления, которые у нас забрали силовые структуры еще на этапе расследования, делая его громким", - написал Дубинский.
Напомним, что баскетбольная команда с начала полномасштабного российского вторжения выступала в Латвийско-эстонской лиге, где получила два титула подряд. Однако "Прометей" в июле подтвердил возвращение в чемпионат Украины 2024/25.
Волейболисты три последних сезона завершали выступления в Суперлиге с медалями. Также в наработке "Прометея" - "бронза" прерванного сезона 2021/22, а также два подряд "золота" чемпионата Украины среди мужчин.
Женская команда клуба "Прометей" - чемпионки четырех последних розыгрышей женской Суперлиги по волейболу. Больше титулов в истории имеют лишь три клуба: Химик (девять), Круг, Искра (по шесть). Также волейболисты трехразовые обладательницы Суперкубка и двукратные - Кубка Украины.
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