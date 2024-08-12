Зеленский: Катастрофа "Курска" - символическое начало правления Путина, а сейчас финал для него
Президент впервые официально признал операцию в Курской области
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что катастрофа "Курска" стала началом правления Владимира Путина в РФ, теперь Курск стал финалом и катастрофой его войны.
Об этом говорится в обращении Зеленского 12 августа.
"Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" - символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим", - заявил Зеоенский.
Напомним, что 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений затонула российская атомная подводная лодка "Курск". Погибли все, кто был на борту - 118 человек.
Катастрофа "Курска" произошла через три месяца после того, как Путин впервые вступил в должность президента России.
В сентябре 2000-го Путин дал интервью американскому журналисту Ларри Кингу. На вопрос: "Что случилось с субмариной?", он ответил: "Она утонула".
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