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Минус 1160 оккупантов и 5 танков. Генштаб обновил данные о потерях врага

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Более 140 единиц техники

Минус 1160 оккупантов и 5 танков. Генштаб обновил данные о потерях врага

vyr. srž. A. Čemerkos nuot

Новина українською

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1160 российских оккупантов, а также 5 танков, 17 бронемашин и 36 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 593 160 (+1160) человек,
  • танков - 8455 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 16385 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 16764 (+36) ед,
  • РСЗО - 1146 (+0) ед,
  • средств ПВО - 920 (+1) ед,
  • самолетов - 366 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13491 (+19),
  • крылатых ракет - 2426 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22649 (+59) ед,
  • специальной техники - 2806 (+5).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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