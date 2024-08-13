Минус 1160 оккупантов и 5 танков. Генштаб обновил данные о потерях врага
Более 140 единиц техники
vyr. srž. A. Čemerkos nuot
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1160 российских оккупантов, а также 5 танков, 17 бронемашин и 36 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 593 160 (+1160) человек,
- танков - 8455 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 16385 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 16764 (+36) ед,
- РСЗО - 1146 (+0) ед,
- средств ПВО - 920 (+1) ед,
- самолетов - 366 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13491 (+19),
- крылатых ракет - 2426 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22649 (+59) ед,
- специальной техники - 2806 (+5).
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