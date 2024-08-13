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Силы ПВО ночью сбили 30 беспилотников из 38

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Силы ПВО ночью сбили 30 беспилотников из 38

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В ночь на 13 августа 2024 года враг атаковал 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 38-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Курск - рф.

Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 30 вражеских БпЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

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Опубликовал: Александр Бураков
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