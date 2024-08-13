Британия не позволила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по Курщине - СМИ
Это решение зависит ещё от одной страны
Rept0n1x
Великобритания отказалась предоставлять Украине разрешение на удары ракетами Storm Shadow по объектам и целям российской армии в Курской области.
Об этом сообщает The Telegraph.
"Никаких изменений не произошло", - сказал источник в правительстве.
Ракеты Storm Shadow с дальностью действия около 250 километров могли бы позволить украинской армии атаковать аэродромы и логистические центры, которые Россия использует для укрепления своих позиций в Курской области. Однако Лондон продолжает отказывать Киеву в разрешении на их использование.
Авторы публикации подчеркивают, что в прошлом месяце президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию убеждал премьер-министра Кира Стармера относительно снятия ограничений на удары ракетами Storm Shadow по территории РФ.
Впрочем, позиция по использованию ракет Украиной зависит не только от Великобритании, поскольку ракеты Storm Shadow производятся совместно с Францией. Таким образом, Париж также имеет право голоса относительно условий их использования.
Популярное сейчас
- Тренер Металлиста 1925 – о матче против Полтавы: Трудно смотреть на это
- Замена Твердохлеба в матче против Карпат стала исторической
- Во главе с опытным Нагиевым. Минай подписал трех новичков
- Вернидуб: По сравнению с прошлыми годами у Карпат ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Полузащитник Тоттенхэма записал видео с употреблением запрещенной смеси в Великобритании