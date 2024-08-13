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Британия не позволила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по Курщине - СМИ

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Британия не позволила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по Курщине - СМИ

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Великобритания отказалась предоставлять Украине разрешение на удары ракетами Storm Shadow по объектам и целям российской армии в Курской области.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Никаких изменений не произошло", - сказал источник в правительстве.

Ракеты Storm Shadow с дальностью действия около 250 километров могли бы позволить украинской армии атаковать аэродромы и логистические центры, которые Россия использует для укрепления своих позиций в Курской области. Однако Лондон продолжает отказывать Киеву в разрешении на их использование.

Авторы публикации подчеркивают, что в прошлом месяце президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию убеждал премьер-министра Кира Стармера относительно снятия ограничений на удары ракетами Storm Shadow по территории РФ.

Впрочем, позиция по использованию ракет Украиной зависит не только от Великобритании, поскольку ракеты Storm Shadow производятся совместно с Францией. Таким образом, Париж также имеет право голоса относительно условий их использования.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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