Украина получила еще 4,2 млрд евро от Евросоюза - Шмыгаль

Украина получила транш 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на общую сумму 50 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать исключительно за счет собственных ресурсов.

С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи", - говорится в сообщении Шмыгаля.