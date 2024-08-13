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Украина получила еще 4,2 млрд евро от Евросоюза - Шмыгаль

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Украина получила еще 4,2 млрд евро от Евросоюза - Шмыгаль

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина получила транш 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на общую сумму 50 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать исключительно за счет собственных ресурсов.

С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи", - говорится в сообщении Шмыгаля.

Ukraine Facility - программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направят в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные - специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытие процентов по кредитам и тому подобное.

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Украина Денис Шмыгаль Евросоюз война с россией
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Источник:
Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
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