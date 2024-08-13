На войне с Россией погиб известный ультрас Черноморца

На войне с Россией погиб известный болельщик "Черноморца" Владимир Крупский. Владимир входил в коллектив ультрас "Сегедка".

Он получил ранение, несовместимое с жизнью, во время выполнения боевого задания на южном направлении в составе подразделения "Химера".

"До войны Владимир всегда сопровождал клуб на всех выездных матчах. Ментальный ультрас, настоящий фанат, вне понимания поддержки и веры в победу команды.

Мы склоняем головы в скорби и отдаем дань уважения погибшему воину.

Поддержка и вера болельщиков самый важный фактор победы. Следующую победу клуб посвятит Владимиру Крупскому.

Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким Защитника Украины!", - говорится в сообщении клуба.

