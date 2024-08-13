Украина не стремится захватить Курскую область - МИД

Украина, в отличие от России, не стремится захватывать чужие территории и не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на пресс-конференции.

"Я хочу подчеркнуть, что, в отличие от России, Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забрать территорию Курской области, но мы хотим защитить жизни своих людей.

Также Тихий напомнил, что с территории Курской области на Сумскую область было нанесено более 2000 ударов с начала лета.

"К сожалению, у Украины нет достаточно возможностей наносить дальнобойные удары имеющимся оружием, чтобы защититься от этого террора - нет пока соответствующих решений, на которых мы настаиваем. Поэтому есть необходимость с помощью Вооруженных сил проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят удары по Украине или прикрывают террор против украинцев. Мы достигаем соответствующих целей в Курской области. Будем продолжать это делать так, как необходимо для безопасности и защиты Украины. Это Россия принесла войну в Украину, и вполне справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию России. Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, тем быстрее прекратятся украинские рейды на территорию России. А пока Путин войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним, бои в приграничной Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года.