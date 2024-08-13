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Армия РФ оккупировала еще три села в Донецкой области, - карта DeepState

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Также враг продвинулся в направлении еще нескольких населенных пунктов

Армия РФ оккупировала еще три села в Донецкой области, - карта DeepState

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские войска захватили села Лисичное и Ивановка в Донецкой области. Враг продвинулся в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает проект DeepState.

Отмечается, что враг продвинулся в Гродовке, Константиновке, Невельском, возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого. Противник отброшен возле Стельмаховки.

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В то же время возле Стельмаховки на Луганщине российские оккупанты были отброшены.

Ранее сообщалось, что войска РФ продвинулись в Пивничном и Нью-Йорке в Донецкой области.

Армия РФ оккупировала еще три села в Донецкой области, - карта DeepState - изображение 1
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