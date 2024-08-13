Беленюк не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев в Киеве. Ранее Жан проиграл на выборах президента НОК
Конфликт продолжается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 августа, часть украинских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Париже, вернулась в Украину.
Среди них были и серебряные призеры Олимпийских игр-2024: Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок (гребли на каноэ), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Ирина Коляденко (свободная борьба), а также бронзовый призер по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
Также присоединилась двукратная медалистка Парижа-2024 Ольга Харлан, вернувшаяся в Украину раньше.
Они прибыли на ж/д вокзал в Киеве, где их встретили президент НОК Украины Вадим Гутцайт и министр молодежи и спорта Матвей Бидный.
Когда спортсмены проходили мимо чиновников, Насибов пожал руки Гутцайту и Бидному. Когда шел Беленюк – пожал руку только министру молодежи и спорта.
Ранее Гутцайт в фейсбуке поздравил Насибова с серебром Олимпиады, но не поздравил Беленюка с бронзой. Напомним, Жан выдвигался на выборы президента НОК и проиграл их Гутцайту.
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