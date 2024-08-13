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Беленюк не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев в Киеве. Ранее Жан проиграл на выборах президента НОК

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Конфликт продолжается

Беленюк не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев в Киеве. Ранее Жан проиграл на выборах президента НОК

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 13 августа, часть украинских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Париже, вернулась в Украину.

Среди них были и серебряные призеры Олимпийских игр-2024: Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок (гребли на каноэ), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Ирина Коляденко (свободная борьба), а также бронзовый призер по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

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Также присоединилась двукратная медалистка Парижа-2024 Ольга Харлан, вернувшаяся в Украину раньше.

Они прибыли на ж/д вокзал в Киеве, где их встретили президент НОК Украины Вадим Гутцайт и министр молодежи и спорта Матвей Бидный.

Когда спортсмены проходили мимо чиновников, Насибов пожал руки Гутцайту и Бидному. Когда шел Беленюк – пожал руку только министру молодежи и спорта.

Ранее Гутцайт в фейсбуке поздравил Насибова с серебром Олимпиады, но не поздравил Беленюка с бронзой. Напомним, Жан выдвигался на выборы президента НОК и проиграл их Гутцайту.

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Жан Беленюк Олимпиада Олимпиада-2024 Вадим Гутцайт
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
13.08.2024 в 19:50
А ще раніше Гутцайт примутив 1 млн. $ з коштів виділених державою на спорт... Цікаво, коли ж карна справа приведе його на лавку підсудних ? Чи поділився ?
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
13.08.2024 в 19:50
А ще раніше Гутцайт примутив 1 млн. $ з коштів виділених державою на спорт... Цікаво, коли ж карна справа приведе його на лавку підсудних ? Чи поділився ?
Ответить
0
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