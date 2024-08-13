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Российские власти эвакуируют беженцев с Курщины в оккупированные курортные зоны Запорожской области

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В санатории и пансионаты на берегу Азовского моря

Российские власти эвакуируют беженцев с Курщины в оккупированные курортные зоны Запорожской области

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что эвакуированных с Курщины беженцев переселят на временно оккупированную россиянами территорию Запорожской области.

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По его словам, назначенный РФ так называемый "глава" Запорожской области Евгений Балицкий выступил с предложением оборудовать "санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки".

"В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для отправки людей в пункты временного размещения Запорожской области. Также в Курскую область прибыли запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям здесь, на месте", - сказал Смирнов.

Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.

На заседании Ставки Сырский сообщил, что под контролем ВСУ находится около тысячи квадратных километров территории РФ.

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