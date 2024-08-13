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Горнякам и молотобойцам придется накинуть. Известно, сколько Коринтианс хочет получить за Уэсли

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Предложение от Шахтера и Вест Хэма бразильский клуб не устроило

Горнякам и молотобойцам придется накинуть. Известно, сколько Коринтианс хочет получить за Уэсли

фото из свободных источников

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"Шахтер" проявляет интерес к левому вингеру "Коринтианса" Уэсли. Об этом писало бразильское издание UOL Esporte.

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Согласно данным источника, "горняки" готовы предложить за футболиста солидную сумму - 16 миллионов евро и еще бонусы.

Впрочем, эта сумма вряд ли удовлетворит бразильский клуб.

Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, "Коринтианс" хочет получить за игрока порядка 25-30 млн евро.

Также отмечается, что недавно клуб также отклонил предложение по Уэсли от "Вест Хэма", который предлагал за игрока 18 млн евро.

В 2024 году Уэсли провел 44 матча на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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