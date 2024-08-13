У Беленюка на Олимпиаде в Париже украли часы

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, что у него на Олимпиаде-2024 украли часы.

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"Из неприятных моментов Олимпиады, украли мои часы. Кое у кого из ребят украли деньги и личные вещи, скорее всего, уборщицы в олимпийском городке.

Ближе к нашему отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всех Игр, здесь немного осмотрительнее воры", - написал Беленюк в Инстаграм.

Напомним, что в Париже Беленюк завоевал бронзу, также на его счету серебро Рио-2016 и золото Токио-2020.