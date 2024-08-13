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Квалификация ЛЧ. Рейнджерс - Динамо 0:2. Замены Шовковского решили судьбу напряженного матча

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Киевляне шагают в следующий раунд

Квалификация ЛЧ. Рейнджерс - Динамо 0:2. Замены Шовковского решили судьбу напряженного матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов

Третий раунд квалификации, второй матч

13 августа, 21:45. "Хэмпден Парк" (Глазго)

"Рейнджерс" - "Динамо" 0:2

Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)

"Рейнджерс": Батленд, Таверниер, Ридван Йилмаз (Дэвис 77), Преппер, Сауттар, Баррон, Диоманде (Д. Стерлинг 68), Маккозленд (Черны 46), Лоуренс (Матондо 85), Жефте, Дессерс

"Динамо": Бущан, Караваев (Биловар 90+1), Попов, Михавко, Дубинчак, Буяльский (Пихаленок 75), Бражко, Кабаев (Брагару 75), Шапаренко (Лонвейк 90), Ярмоленко (Волошин 68), Ванат

Предупреждения: Жефте 31, 51, Диоманде 45

Удаление: Жефте 51

Голы: Пихаленок 82, Волошин 84

Продолжаются матчи квалификации Лиги чемпионов. Свободных мест в самом престижном клубном турнире не так и много, поэтому пройдут туда только сильнейшие. Для "Динамо", которое вынуждено проходить квалификацию ждал новый вызов - шотландский "Рейнджерс". Серебряный призер страны прошлого сезона, на секундочку. Но безусловно, украинские болельщики ожидали от киевлян проход в следующий раунд. Он уже будет последним перед групповым этапом.

Сравнивая стартовые составы команды от Александра Шовковского на первый матч с "Рейджерсом", и второй, произошло 2 изменения: вместо Вивчаренко играл Дубинчак, а место Пихаленка занял капитан Буяльский. Наверное, игроки поощрили тренера в этом выборе своими выступлениями в матче с "Вересом", который состоялся несколько дней назад. Виталий, напомним, в Ровно отметился голом.

Стартовый свисток. Высокий прессинг футболистов "Рейнджерса" заставлял украинцев нервничать, а где-то и создавать мини-ошибки. Было понятно, что шотландцы, на правах хозяев, решили попробовать удивить "Динамо" своим напором и нацеленностью на атаку.

С минуты 10-й игра перешла в равенство. Теперь и киевляне имели возможности показать свои умения. В основном команда Шовковского разгоняла атаки своими флангами, откуда потом шли подачи или прострелы в штрафную площадку. Работало оно, скажем откровенно, слабовато. Но кто же говорил, что все должно сразу удаваться? "Рейнджерс" - это точно не "Партизан".

На 34-й минуте шотландцы выбежали в стремительную контратаку, которую завершал ударом Маккосленд - Бущан парировал. Немножко поспешил соперник с решением, но "бело-синим" это только "на руку". Тяжелый первый тайм завершился. Без опасных моментов от "Динамо" и с постоянными угрозами от "Рейнджерс".

Во втором тайме итальянский арбитр Марко Гвида решил дать этой игре немного других красок. Удаление Жефре на 50-й минуте, конечно, попортило планы шотландцам. Трудно сказать заслуживала ли вот та игра локтем на вторую желтую карточку, но решение судьи в этом эпизоде обсуждению не подлежало.

Не сказать, что мы сразу почувствовали, что одна из команд играет в меньшинстве. Нужно похвалить "Рейнджерс", который продолжал взрываться у ворот "Динамо". Ох, сколько же шотландцы потрепали нервов защитникам. Приходилось отбиваться всеми силами. Попов и Михавко сегодня стояли, как стены, которые невозможно пробить.

Замечательный момент возник у "Динамо" на 56-й минуте. Караваев выбежал один на один с вратарем, имея несколько вариантов для продолжения момента. Решил пробивать сам. Решение оказалось ошибочным - неудачное исполнение. Сегодня у киевлян было очень мало голевых моментов. Для понимания, первый удар в створ ворот от "Динамо" возник на 81-й минуте. 81-й!

Но, как мы знаем, при счете 0:0, для победы хватит и одного точного выстрела. Где-то так и произошло. Вышедший на замену Пихаленок бильярдным ударом отправил мяч в нижний правый угол ворот. Батленд не дотянулся. Через 2 минуты "Динамо" снова забило! Волошин в штрафной площадке классно замкнул передачу Шапаренко, сделав счет на табло 0:2. Невероятное развитие событий! Стоит отметить, что авторы голов вышли на замены во втором тайме. А это значит - аплодисменты Александру Шовковскому.

"Динамо" проходит дальше. От группового этапа Лиги чемпионов украинскую команду отделяет теперь только один соперник - австрийский "Зальцбург". Что ж, желаем успеха и надеемся на положительное завершение квалификации.

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Комментарии
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Wieniawski (Калуш)
14.08.2024 в 00:59
молодці. рейнджери здулися після вилучення Ївтуха.тепер головне аби не сталося так, як колись давно з Туном. поїздки в альпи для Динамо переважно шкідливі для здоровля
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Комментарии 109
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Wieniawski (Калуш)
14.08.2024 в 00:59
молодці. рейнджери здулися після вилучення Ївтуха.тепер головне аби не сталося так, як колись давно з Туном. поїздки в альпи для Динамо переважно шкідливі для здоровля
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1
0
Andrumas (Düsseldorf)
14.08.2024 в 00:39
Зальцбург это точно не Бенфики, а Динамо СаШо явно сильнее, чем при Луческу. Шансы есть!
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4
0
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Вarcelinius
14.08.2024 в 00:57
Говоришь нашёл таки Сашо ключик к этим буратинам?
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0
2
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Kalyna (Montreal)
14.08.2024 в 00:36
Вітання Динамо ! Приємно. Майже всі коменти заплюсувала. ))) Тримаємо кулачки за наступний раунд.
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3
0
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Вarcelinius
14.08.2024 в 00:53
Головне, шоб потім в кулачках нічого не тримати.
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0
2
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 01:05
А ти пархатий гамадріл ніяк не заспокоїшся бачу... Зав'язуй гадити на наших футболістів заднєпривід....
 
0
1
Morphyk7 (Черновцы)
14.08.2024 в 00:18
Всё время ненавидел шапаренка, за его стоижку и за то, что по зубам не получал за выходки... А тут игры и он, окпщывается, умеет играть. Пихалёнок станет лидером динамо вместе с Бражком. Они умеют
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0
7
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Kalyna (Montreal)
14.08.2024 в 00:30
Ужас. Шо Ви таке кажете ! Шапаренко - класний. І довге волосся йому дуже личило. Я одразу виділила його, щойно він з'явився в Динамо.
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2
0
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Вarcelinius
14.08.2024 в 00:46
Шоб хоть чем-то выделятся в команде он и отрастил длинные женские волосы. Знав би він, шо від цьго у Калини будуть тремтіти соски...
 
0
3
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 01:07
Це в тебе пархатий гомосєк тримтять соски...Срана пархата мразота, за кого ти вболіваєш окрім мацковскага спартака і куміра дзюби ?
 
0
1
Comment06 (Украина)
14.08.2024 в 00:18
Динамо, киян і всіх вболівальників України з так потрібною перемогою! Гра забуваєтьмя, рахунок залишається! То ж не будемо про недоліки, гравці і ТШ краще знают і, сподіваюсь, розумвють, як їх виправити , а гру вдосконалити . Окрема подяка дурелому Жевте, італійському судді і футбольній фортуні. Одне скажу, Зальцбург це три Рейнджерса, і з такою грою шансів мало, але надія на перемогу чомусь велика. Вперед, Динамо!
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5
2
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Prach13 (Дрогобич)
14.08.2024 в 00:28
Це 3 Рейнджерси в твоій голові!Динамо має іх проходити
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3
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Andrumas (Düsseldorf)
14.08.2024 в 00:36
Я бы так не утверждал про Зальцбург. Им только мечтать о тех высотах, где были Рейнджерс. Они классно взращивают молодые таланты, но в остальном..
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1
1
kalan-86 (Анкара)
14.08.2024 в 00:10
Вау, вау, вау! Щирі вітання Динамо і Шовковському! Дуже радий!
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8
0
oleg dynamo (львівська)
14.08.2024 в 00:08
Вітаю всіх боліл ДК та й усієї України! Маю трішки претензії до Бущана по грі з мячем, в 1-му таймі замість грати в пас із захисниками часто просто вибивав аби куди і віддавав мяч супернику. А в 2-у всі бачили як вибіг і що хотів зробити..?.добре що добре закінчилось....І тут всі женуть на Ваната...а що він без мяча мав робити? в поодиноких випадках забігав і прострілював.але ....Слава УКраїні!
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Будєм разбіратся (Київ)
14.08.2024 в 00:10
Кожен нападник в Динамо після Шевченка це як пересісти на GEELY після Бентлі
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0
2
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Вarcelinius
14.08.2024 в 00:16
Как на хромую кобылу.
 
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Prach13 (Дрогобич)
14.08.2024 в 00:32
Та воротар суперника вже віддав йому мяча в штрафній а він навіть в ворота непопав!він скоріше півзахисник но ніяк не нападник!
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Петро Прутень (Львів)
14.08.2024 в 00:07
З перемогов !
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4
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Будєм разбіратся (Київ)
14.08.2024 в 00:08
Динамівські прутні виявились довшими
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3
0
Геродот (Винница)
14.08.2024 в 00:07
В первом тайме игра была примерно равной. Ключевой момент - удаление Жефте уже в начале второго тайма. Было бы странно, если бы команда уровня Динамо не воспользовалась этим. Правда, сделали это после удачных замен за 8 минут до конца игры. Но похоже в Динамо вырисовывается проблема с форвардом. Супряга давно показал, что он не тянет уровень Динамо, а Ванат уже не первый матч все время выпадает из игры. Поздравление динамовцам с победой и успеха в игре с Зальцбургом. Это последний этап на пути к групповому этапу Лиги чемпионов.
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Будєм разбіратся (Київ)
14.08.2024 в 00:06
Дві рівні команди як на трансфермаркеті , так і на полі до вилучення. Фактор домашнього поля і удари в ствір наших воріт до цього моменту викликали занепокоєння , але добре те , що добре закінчується . Група ЛЄ в кишені , треба замахнутись на ЛЧ.
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Prach13 (Дрогобич)
14.08.2024 в 00:34
А я бачу Динамо явно сильнішим хоч і не збалансованим!
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vlotko (Броди)
14.08.2024 в 00:04
Найкращі вітання ДК з перемогою!!! Як там чергування матчів з австріяками ( де перша гра відбудеться)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.08.2024 в 00:00
Вітання всим в кого частинка Динамо в серці , а також всю Україну ! Ключове було вилучення , рахунок зробили індивідуальні дії . Над малюнком гри ще працювать і працювать . Два плуги матчу Ярмола з Ванатом . Не знаю, як Кабаєву ще треба було подать , щоб хоч один з них попав взагалі по мячу ... Але рахунок на табло !
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8
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Prach13 (Дрогобич)
14.08.2024 в 00:37
Якрас малюнок гри пристойний,проблема в завершенні атак.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
13.08.2024 в 23:58
Скорпіус, як тобі гра?
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.08.2024 в 23:56
Ну просто красунчики. Окремий респект Шовковському, який нарешті створив команду, чия гра приносить задоволення.
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Американец 2000 (Харьков)
13.08.2024 в 23:56
Динамо приятно удивило !!! Глазго по первой игре казались тяжёлой командой ! Было сомнение по поводу итогового результата ! Но команда растёт на глазах !!! С победой всю Украину !!!
sticker
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Prach13 (Дрогобич)
14.08.2024 в 00:39
Саме в першій грі Динамо іх відпустило!
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Вarcelinius
13.08.2024 в 23:55
Братуха, с победой!
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KondratCheUa (Чернигов)
13.08.2024 в 23:51
Поздравляю Динамо Киев и всю Украину с победой!Киевляне сыграли хорошо, не отдавали мяч на долго, боролись и играли увереннее чем в первой игре! Шовковский сделал правильные и своевременные замены. Не понравились Ванат и Лонвейк, первый то не успеет то перебежит не в ту зону то 1на1 запорет- дно, а второй не адаптировался пока в команде - много брака..
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Будєм разбіратся (Київ)
14.08.2024 в 00:12
Супряга покусав Ваната , а Супрягу перед тим Бєсєдін
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KondratCheUa (Чернигов)
14.08.2024 в 00:54
Мабуть
 
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Romerik (YNWA)
13.08.2024 в 23:51
В принципі, якщо по партизану багато сумнівів було в тому, що це взагалі не команда, а дно, яке і винесли, то вже орієнтуючись на пройдений непоганий рейнджерс можна зачепитися за щось з зальцбургом. Але всеодно вважаю, що в ЛЧ ранувато і нема чого туда лізти поки що. Як і шахті в принципі. Краще хоч за щось змагатися в лє. Але якщо пройдуть ніхто не засмутиться)
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 23:59
Якщо якимось чудом пройдем всі 3 раунда, то значить ми в ЛЧ точно не чужі.Але, то так мрії. Зальцбург буде посильніше Рейнджерів.Останній топ суперник в Динамо, був якраз в плейоф ЛЧ, 2 роки тому - Бенфіка.
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7
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Andrumas (Düsseldorf)
13.08.2024 в 23:50
Понятия не имею почему не на Айброксе играли, там была совсем другая атмосфера, но то их проблемы. Динамо браво! Очень нравится игра при СаШо! По сравнению с цыганом небо и земля! Вынести Рейнджерс на выезде это очень круто! Браво!
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12
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
13.08.2024 в 23:53
Я теж так вважаю, краще в групі ЛЄ зіграти, та пройти її, чим 1 бал набрати в ЛЧ.
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vlotko (Броди)
14.08.2024 в 00:06
Там ремонт.
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Andrumas (Düsseldorf)
14.08.2024 в 00:30
Спасибо. Значит прямо сошлось на проход Динамо сегодня:)
 
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Вarcelinius
13.08.2024 в 23:50
Кто там следующий?
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grasshopper1 (Харьков)
13.08.2024 в 23:50
Впервые в жизни за Динамо болела Суджа... Ждем новых болельщиков из Белгорода и Курска... Спасибо Динамо и спасибо ребятам на фронте
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
13.08.2024 в 23:51
Там всі давно за Динамо.
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8
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grasshopper1 (Харьков)
13.08.2024 в 23:55
Еще не совсем... Вот будет в Белгороде нова пошта, атб, и отделения привата, тогда да
 
6
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vlotko (Броди)
14.08.2024 в 00:08
Якби не так, тут місцеві не всі вболівають за ДК, скрегочуть зубами.
 
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1
Morphyk7 (Черновцы)
14.08.2024 в 00:02
Человек с Харькова открывает рот за Суджу? Почему я из Черновцов под Волчанском, а ты харьковский дома сидишь?
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metall5291 (Kharkiv)
14.08.2024 в 00:34
а не врёшь ?
 
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0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
13.08.2024 в 23:50
Динамо - молодці! Всіх українців з перемогою! Грали гарно, відбирали майже все. З нападом треба щось вирішувати.
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vlotko (Броди)
14.08.2024 в 00:10
Ванат перетворюється у Бесєдіна.
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metall5291 (Kharkiv)
13.08.2024 в 23:49
Браво, молодцы, приятно удивили. Удачи в дальнейшем.
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Djon (Україна)
13.08.2024 в 23:47
ВІрив у перемогу. Молодці!
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Вarcelinius
13.08.2024 в 23:48
А в удаление скотта?
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Djon (Україна)
13.08.2024 в 23:51
Ні. Але хрін на нього.
 
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ВиктАн
13.08.2024 в 23:47
Ярмоленку не зважаючи на вік, заміни поки що немає. Нажаль. Вилучення вирішило результат. Вітаю вболівальників Динамо з виходом до плей оф ЛЧ
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.08.2024 в 23:47
Піха зробив гру. Єдиний гравець, який мислить на полі "нестандартно"!Гарне придбання для Києва!
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Вarcelinius
13.08.2024 в 23:46
Ну скотты и тупые, хай бог милує... Динамо с победой!
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Djon (Україна)
13.08.2024 в 23:50
Бажаю Кривбасу перемоги.
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Вarcelinius
13.08.2024 в 23:52
Спасибо, будем болеть.
 
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Djon (Україна)
13.08.2024 в 23:56
2 - 0 було б добре. А можна й більше.
 
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KondratCheUa (Чернигов)
13.08.2024 в 23:56
Барсик, что ты там писал неделю назад?? Заднеприводный аналитик недоделаный!
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Вarcelinius
14.08.2024 в 00:37
Писал, шо шансов мало, но будем надеяться. А ещё писал, шо ты анализатор недоделанный. Но только в том случае, если скотт не получит красную карточку.
 
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KondratCheUa (Чернигов)
14.08.2024 в 01:01
Не хочу даже отвечать тебе Барсик, ты просто заднеприводный чмошник который постоянно переобуваеться!
 
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Вarcelinius
14.08.2024 в 01:07
Да где ж я тут переобулся? Я скорее очень тонко выкрутился, не оставив тебе шансов на дальнейшие инсинуации.
 
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vlotko (Броди)
14.08.2024 в 00:15
Швидше не тупі, а самовпевнені, дивіться з яким остервенінням № 22 грубо грав, а потім щиро дивувався за жовті карточки, та й тренер після гри щось виговорював судді.
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Spokoyno (Київ)
13.08.2024 в 23:46
ШО ТО БУЛО! Так не той нині Ренжерс проте саме Динамо це вдалося довести! Дякуємо динамівцям, що змогли перемогти сильного суперника та ще на його галявині!
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Alexad (Кропивницький (Киров)
13.08.2024 в 23:46
Молодці! Над молодий і над недосвідчений склад показує, що в цієї команди є перспектива, а ні хтоті не казав що буде легко. Єдине це форвард, Ванат як інородне тіло, а супермомент на останній хвилині матчу взагалі нонсенс, не знаю може ще розіграєтся...але в останні роки з цією позицією явні проблеми. Ну що залишився останній крок, там ще важче буде, Зальцбург команда набагато технічніша за Рейнджери, віримо в Динамо!
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Romerik (YNWA)
13.08.2024 в 23:54
Якщо якимось чином пройдуть в ЛЧ, думаю візьмуть гереро, як додаткова опція на цф. Заходити з ванатом, зівялим супрягою і зеленим Пономаренко на 3 турніри - це буде тупо
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жека-киев (биг виладж)
14.08.2024 в 00:12
Гереро не допоможе. Він не здатен підтримувати високий темп гри. З стоячими суперниками в УПЛ і Ванат на забивав. Тут інші вимоги.
 
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vlotko (Броди)
14.08.2024 в 00:20
Надіємося, що Ванат розіграється, а Гереро не встигне адаптуватися до гри ДК, треба час.
 
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masimka9 (Днепр)
13.08.2024 в 23:45
2:0 выигрываем и все равно начинаем тянуть час...
Ответить
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наварін (Київ)
13.08.2024 в 23:45
От так то!
Ответить
5
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Серпень (Voznesensk)
13.08.2024 в 23:45
От і добре! Так треба було грати першу гру. Але! Де, нападники, де? Свого часу були Блохін - Оніщенко, Беланов - Заваров, Ребров - Шевченко. Хто зараз? Відсутня системна гра в атаці. Щоб впевнено грати в ЛЧ потрібні нападники.
Ответить
6
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 23:52
Та хочаб, якийсь Бангура, Браун, чи Мораес
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alex.belogubko (одесса)
13.08.2024 в 23:44
Зачем ставить Ваната полный 0
Ответить
7
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grasshopper1 (Харьков)
13.08.2024 в 23:47
а кого в нападение ставить? Интересно просто
Ответить
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0
shat1970 (киев)
13.08.2024 в 23:48
любого защитника
 
0
3
Serhio79 (Kyiv)
13.08.2024 в 23:50
Є ще Рубчинський і Пономаренко
 
1
0
grasshopper1 (Харьков)
13.08.2024 в 23:52
Защитника? Сильный ход... У меня другое предложение: Нещерет должен потянуть эту позицию. По молодежи можно пробовать, но не в лиге чемпионов, а в чемпионате
 
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 23:49
З Вересом грав Супряга, було ше гірше. Немає в нас пока нападника.Я б краще Волошина туда ставив.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
13.08.2024 в 23:55
Ні щоб привітати всіх з перемогою, то ти за Ваната брудний вкид робиш. Нащо так?
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Morphyk7 (Черновцы)
14.08.2024 в 00:07
Абсолютно нормальний вкид. Якщо людина не грає, нічого спільного з перемогою немає, чому б про це не сказати?
 
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dalexx (Украина)
14.08.2024 в 00:01
Ванат дно. Грають без нападаючих, печально
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Morphyk7 (Черновцы)
13.08.2024 в 23:44
Пихач в ленок, шапар, бражко - игроки. Михавко 61 минута, играем в больлинстве бьёт по воротам с 40ка метров 20 метров вбок - уровень, поставленый удар
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download1 (huyersk)
13.08.2024 в 23:44
Немає слів, суцільний кайф від гри та результату. SaSho геній та легенда!
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Morphyk7 (Черновцы)
13.08.2024 в 23:47
Чим геній? На червону картку намолився? Динамо сильніше, як виявилось, але зто там знає, як було б у рівних складах. Немає наразі різниці
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
13.08.2024 в 23:56
Динамо все одно краще грало, як на мене.
 
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Вarcelinius
13.08.2024 в 23:43
Сосать жажа, сосать!
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ANESTEZIO (Вінниця )
13.08.2024 в 23:49
А Барсел@х тільки про "ж0пи і сасать". Під@рмон барсонутий
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KondratCheUa (Чернигов)
13.08.2024 в 23:54
Фу бль педрил@!!
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Вarcelinius
13.08.2024 в 23:58
О, латентные подтянулись...
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 23:43
Дуже серйозного суперника пройшли. Вони з червоною допомогли, але то їх проблеми, грубо грали. Всі молодці. Сашо красавчик, і виграв і ше й зятька заграв, кругом встиг!
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oleg dynamo (львівська)
13.08.2024 в 23:45
ха-ха,,,цечуть-чуть не його зятьок,,,,але то таке,,,
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 23:46
Це кого треба зятьок! Рідніше рідного
 
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oleg dynamo (львівська)
13.08.2024 в 23:48
 
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Serhio79 (Kyiv)
13.08.2024 в 23:55
Про що ви? У СаШо донька 2009 р.н.
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oleg dynamo (львівська)
13.08.2024 в 23:56
Біловар сурка зять....
 
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magnum power (БОМЖ)
13.08.2024 в 23:43
коли за тебе вболіває Суджа - можливо все!
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shat1970 (киев)
13.08.2024 в 23:42
Динамо каждый раз играет вдесятером ! Ванат дно днищее , Беседин и то был полезнее
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vlotko (Броди)
14.08.2024 в 00:25
Одного поля ягоди, але до травми Бесєдін грав розумніше.
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grasshopper1 (Харьков)
13.08.2024 в 23:42
План на игру: страдаем с Буяльским - в створ не бьем вообще, выпускаем Пихаленка - решаем задачу... Ну на голову выглядит Пихаленок сильнее Буяльского... Динамо Спасибо за победу...
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 23:56
Зіграти 15 хв і 75хв є різниця.Віталя був дуже корисний, коли було тяжко. Піхальонок вийшов вже коли Рейджерс здувся.
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grasshopper1 (Харьков)
13.08.2024 в 23:59
на сейчас выглядит все наоборот: Пихаленку давать 75 минут, а Буяльскому 15... Думаю без меня "умного" Шовковский все увидел
 
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Morphyk7 (Черновцы)
13.08.2024 в 23:42
Ну шо... С Лилькой сыграем? Как я понял.
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 23:44
Зальцбург
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Morphyk7 (Черновцы)
13.08.2024 в 23:48
++
 
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Morphyk7 (Черновцы)
13.08.2024 в 23:49
Меня обманул сайт мол на моуриньё не попадём...
 
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Alex-696 (Немирів)
13.08.2024 в 23:41
Браво, Динамо!
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Morphyk7 (Черновцы)
13.08.2024 в 23:50
Ну да, пройшли друге коло. Сильно
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vlotko (Броди)
14.08.2024 в 00:30
Заробили 1+3+1=5:5=1 в копілку коефіцієнтів. Якби Дніпро, Полісся, Кривбас долучилися, а так як завжди...
 
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