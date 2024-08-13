Квалификация ЛЧ. Рейнджерс - Динамо 0:2. Замены Шовковского решили судьбу напряженного матча

Лига чемпионов

Третий раунд квалификации, второй матч

13 августа, 21:45. "Хэмпден Парк" (Глазго)

"Рейнджерс" - "Динамо" 0:2

Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)

"Рейнджерс": Батленд, Таверниер, Ридван Йилмаз (Дэвис 77), Преппер, Сауттар, Баррон, Диоманде (Д. Стерлинг 68), Маккозленд (Черны 46), Лоуренс (Матондо 85), Жефте, Дессерс

"Динамо": Бущан, Караваев (Биловар 90+1), Попов, Михавко, Дубинчак, Буяльский (Пихаленок 75), Бражко, Кабаев (Брагару 75), Шапаренко (Лонвейк 90), Ярмоленко (Волошин 68), Ванат

Предупреждения: Жефте 31, 51, Диоманде 45

Удаление: Жефте 51

Голы: Пихаленок 82, Волошин 84

Продолжаются матчи квалификации Лиги чемпионов. Свободных мест в самом престижном клубном турнире не так и много, поэтому пройдут туда только сильнейшие. Для "Динамо", которое вынуждено проходить квалификацию ждал новый вызов - шотландский "Рейнджерс". Серебряный призер страны прошлого сезона, на секундочку. Но безусловно, украинские болельщики ожидали от киевлян проход в следующий раунд. Он уже будет последним перед групповым этапом.

Сравнивая стартовые составы команды от Александра Шовковского на первый матч с "Рейджерсом", и второй, произошло 2 изменения: вместо Вивчаренко играл Дубинчак, а место Пихаленка занял капитан Буяльский. Наверное, игроки поощрили тренера в этом выборе своими выступлениями в матче с "Вересом", который состоялся несколько дней назад. Виталий, напомним, в Ровно отметился голом.

Стартовый свисток. Высокий прессинг футболистов "Рейнджерса" заставлял украинцев нервничать, а где-то и создавать мини-ошибки. Было понятно, что шотландцы, на правах хозяев, решили попробовать удивить "Динамо" своим напором и нацеленностью на атаку.

С минуты 10-й игра перешла в равенство. Теперь и киевляне имели возможности показать свои умения. В основном команда Шовковского разгоняла атаки своими флангами, откуда потом шли подачи или прострелы в штрафную площадку. Работало оно, скажем откровенно, слабовато. Но кто же говорил, что все должно сразу удаваться? "Рейнджерс" - это точно не "Партизан".

На 34-й минуте шотландцы выбежали в стремительную контратаку, которую завершал ударом Маккосленд - Бущан парировал. Немножко поспешил соперник с решением, но "бело-синим" это только "на руку". Тяжелый первый тайм завершился. Без опасных моментов от "Динамо" и с постоянными угрозами от "Рейнджерс".

Во втором тайме итальянский арбитр Марко Гвида решил дать этой игре немного других красок. Удаление Жефре на 50-й минуте, конечно, попортило планы шотландцам. Трудно сказать заслуживала ли вот та игра локтем на вторую желтую карточку, но решение судьи в этом эпизоде обсуждению не подлежало.

Не сказать, что мы сразу почувствовали, что одна из команд играет в меньшинстве. Нужно похвалить "Рейнджерс", который продолжал взрываться у ворот "Динамо". Ох, сколько же шотландцы потрепали нервов защитникам. Приходилось отбиваться всеми силами. Попов и Михавко сегодня стояли, как стены, которые невозможно пробить.

Замечательный момент возник у "Динамо" на 56-й минуте. Караваев выбежал один на один с вратарем, имея несколько вариантов для продолжения момента. Решил пробивать сам. Решение оказалось ошибочным - неудачное исполнение. Сегодня у киевлян было очень мало голевых моментов. Для понимания, первый удар в створ ворот от "Динамо" возник на 81-й минуте. 81-й!

Но, как мы знаем, при счете 0:0, для победы хватит и одного точного выстрела. Где-то так и произошло. Вышедший на замену Пихаленок бильярдным ударом отправил мяч в нижний правый угол ворот. Батленд не дотянулся. Через 2 минуты "Динамо" снова забило! Волошин в штрафной площадке классно замкнул передачу Шапаренко, сделав счет на табло 0:2. Невероятное развитие событий! Стоит отметить, что авторы голов вышли на замены во втором тайме. А это значит - аплодисменты Александру Шовковскому.

"Динамо" проходит дальше. От группового этапа Лиги чемпионов украинскую команду отделяет теперь только один соперник - австрийский "Зальцбург". Что ж, желаем успеха и надеемся на положительное завершение квалификации.