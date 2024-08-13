Кабмин запретил выдачу и обмен водительских прав мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные
Кабмин придумал новое гениальное решение проблемы
фото из свободных источников
Украинские мужчины, которые находятся за границей, не смогут получить водительское удостоверение, обменять его или зарегистрировать транспорт, если не обновили свои военно-учетные данные.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.
Правительством постановлено, что в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены филиалы украинской миграционной службы принимают документы для:
получение административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые;
получение водительского удостоверения после потери или похищения;
регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств.
Все вышеупомянутые услуги не будут предоставлять гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из воинского учета или же которые не уточнили свои военно-учетные данные.
Также международные почтовые отделения не будут пересылать этим мужчинам водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
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