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Кабмин запретил выдачу и обмен водительских прав мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные

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Кабмин придумал новое гениальное решение проблемы

Кабмин запретил выдачу и обмен водительских прав мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские мужчины, которые находятся за границей, не смогут получить водительское удостоверение, обменять его или зарегистрировать транспорт, если не обновили свои военно-учетные данные.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.

Правительством постановлено, что в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены филиалы украинской миграционной службы принимают документы для:

получение административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые;

получение водительского удостоверения после потери или похищения;

регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств.

Все вышеупомянутые услуги не будут предоставлять гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из воинского учета или же которые не уточнили свои военно-учетные данные.

Также международные почтовые отделения не будут пересылать этим мужчинам водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 00:48
ЗЕлені П,Е,Д,Е,Р,А,С,Т,И !!!
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 00:48
ЗЕлені П,Е,Д,Е,Р,А,С,Т,И !!!
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Justice (Львів)
14.08.2024 в 00:40
Кабмін не закон....закону такого нема....і бути не може бо це порушення конституції...тому всіх хто відмовляє у видачі посвідчень водія у нормальній країні судили б...стоп...у нормальній країні такого б не було взагалі...
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