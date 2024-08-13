Кабмин запретил выдачу и обмен водительских прав мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные

Украинские мужчины, которые находятся за границей, не смогут получить водительское удостоверение, обменять его или зарегистрировать транспорт, если не обновили свои военно-учетные данные.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.

Правительством постановлено, что в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены филиалы украинской миграционной службы принимают документы для:

получение административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые;

получение водительского удостоверения после потери или похищения;

регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств.

Все вышеупомянутые услуги не будут предоставлять гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из воинского учета или же которые не уточнили свои военно-учетные данные.

Также международные почтовые отделения не будут пересылать этим мужчинам водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.