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ЛНЗ попытается сохранить легионера, который усомнился в переезде в Украину, несмотря на предварительный контракт

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Но стороны могут так и не начать полноценное сотрудничество

ЛНЗ попытается сохранить легионера, который усомнился в переезде в Украину, несмотря на предварительный контракт

Фото - Bluewin

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23-летний нападающий Фрэнсис Момо несколько месяцев назад подписал предварительный контракт с черкасским клубом. Сообщается, что у нигерийца возникли сомнения в продолжении карьеры в Украине.

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Форвард должен прибыть в лагерь "фиолетовых", где будет решена его дальнейшая судьба. Фрэнсис может остаться в ЛНЗ или добиться отмены договоренностей.

Момо 4 сезона провел в швейцарском "Грассхопперс" (77 матчей, 21 результативное действие).

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ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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