ЛНЗ попытается сохранить легионера, который усомнился в переезде в Украину, несмотря на предварительный контракт
Но стороны могут так и не начать полноценное сотрудничество
Фото - Bluewin
23-летний нападающий Фрэнсис Момо несколько месяцев назад подписал предварительный контракт с черкасским клубом. Сообщается, что у нигерийца возникли сомнения в продолжении карьеры в Украине.
Форвард должен прибыть в лагерь "фиолетовых", где будет решена его дальнейшая судьба. Фрэнсис может остаться в ЛНЗ или добиться отмены договоренностей.
Момо 4 сезона провел в швейцарском "Грассхопперс" (77 матчей, 21 результативное действие).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Квалификация ЛЧ. Рейнджерс - Динамо 0:2. Замены Шовковского решили судьбу напряженного матча
- Определился следующий соперник для победителя пары Динамо - Рейнджерс по Лиге чемпионов
- Рейнджерс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Вернидуб: По сравнению с прошлыми годами у Карпат ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- ЛЧ. Динамо сыграет с австрийцами, дальше - без Моуринью, шоу от Карабаха
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн