ЛНЗ попытается сохранить легионера, который усомнился в переезде в Украину, несмотря на предварительный контракт

23-летний нападающий Фрэнсис Момо несколько месяцев назад подписал предварительный контракт с черкасским клубом. Сообщается, что у нигерийца возникли сомнения в продолжении карьеры в Украине.

Форвард должен прибыть в лагерь "фиолетовых", где будет решена его дальнейшая судьба. Фрэнсис может остаться в ЛНЗ или добиться отмены договоренностей.

Момо 4 сезона провел в швейцарском "Грассхопперс" (77 матчей, 21 результативное действие).