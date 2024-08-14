Цыганык – о потенциальном трансфере Герреро в Динамо: Ванат бы сидел, а Супрягу вообще закопали бы
Журналист обратил внимание на конкуренцию на позиции форварда
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Игорь Цыганык выразил мнение, почему "Динамо" не стало развивать инициативу трансфера нападающего "Зари".
"Киевляне, как я понимаю, отказались от этого варианта. Ибо кто-то должен был сидеть. Ванат бы сидел, а Супрягу вообще закопали бы. Пономаренко тогда нужно было вообще куда-то отдавать. "Динамо" имеет трех нападающих. Платить деньги за еще одного форварда, чтобы кого-то "убить", – заявил Цыганык в эфире авторского ютуб-канала.
Transfermarkt оценивает Герреро в 1,2 млн евро.
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Источник:Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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