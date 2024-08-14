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Цыганык – о потенциальном трансфере Герреро в Динамо: Ванат бы сидел, а Супрягу вообще закопали бы

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Журналист обратил внимание на конкуренцию на позиции форварда

Цыганык – о потенциальном трансфере Герреро в Динамо: Ванат бы сидел, а Супрягу вообще закопали бы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Игорь Цыганык выразил мнение, почему "Динамо" не стало развивать инициативу трансфера нападающего "Зари".

"Киевляне, как я понимаю, отказались от этого варианта. Ибо кто-то должен был сидеть. Ванат бы сидел, а Супрягу вообще закопали бы. Пономаренко тогда нужно было вообще куда-то отдавать. "Динамо" имеет трех нападающих. Платить деньги за еще одного форварда, чтобы кого-то "убить", – заявил Цыганык в эфире авторского ютуб-канала.

Transfermarkt оценивает Герреро в 1,2 млн евро.

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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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