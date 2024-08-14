Кополовец: Карпаты – это история, наше сердце. Команда должна играть в еврокубках

Бывший футболист "львов" поделился ожиданиями от результатов клуба в текущем сезоне.

“Как и все болельщики, ожидаю побед. Потому что "Карпаты" – это бренд, это команда с большим именем. Я считаю, что команда должна играть в еврокубках. Такой город, как Львов, должен иметь еврокубки".

"Есть классная команда "Рух", они задали хороший темп. Но я думаю, что "Карпаты" – это история, наше сердце", – считает селекционер.

Кополовец играл в Лиге Европы в составе команды в сезонах 2010/11 и 2011/12 (9 поединков).