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Кополовец: Карпаты – это история, наше сердце. Команда должна играть в еврокубках

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Михаил ожидает удачных выступлений зелено-белых

Кополовец: Карпаты – это история, наше сердце. Команда должна играть в еврокубках

Фото з відкритих джерел

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Бывший футболист "львов" поделился ожиданиями от результатов клуба в текущем сезоне.

“Как и все болельщики, ожидаю побед. Потому что "Карпаты" – это бренд, это команда с большим именем. Я считаю, что команда должна играть в еврокубках. Такой город, как Львов, должен иметь еврокубки".

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"Есть классная команда "Рух", они задали хороший темп. Но я думаю, что "Карпаты" – это история, наше сердце", – считает селекционер.

Кополовец играл в Лиге Европы в составе команды в сезонах 2010/11 и 2011/12 (9 поединков).

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Михаил Кополовец Карпаты (Львов)
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Источник:
Профутбол Digital
Опубликовал: Александр Симченко
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