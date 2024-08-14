Силы обороны ликвидировали еще 1240 оккупантов - Генштаб
Мощные показатели
Zelenskiy Official
За минувшие сутки боевых действий российские захватчики потеряли 1240 единиц личного состава, 21 танк, 17 бронемашин и 57 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 594 400 (+1240) человек,
- танков - 8476 (+21) ед,
- боевых бронированных машин - 16402 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 16821 (+57) ед,
- РСЗО - 1151 (+5) ед,
- средства ПВО - 921 (+1) ед,
- самолетов - 366 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13548 (+57),
- крылатые ракеты - 2426 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22710 (+61) ед,
- специальная техника - 2813 (+7).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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