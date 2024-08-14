ВСУ атаковали российский аэродром Саваслейка - оттуда взлетает МиГ-31К

В Нижегородской области (РФ) заявили о воздушных атаках с применением беспилотников, и о работе ПВО в регионе. В результате происшествия прозвучали взрывы в районе авиабазы "Саваслейка", где могут базироваться носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К.

Местные паблики сообщают о "10 прилетах по военной базе Саваслейка". Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Позже Минобороны страны-агрессора сообщило о "сбитии 117 БПЛА самолетного типа уничтожено за ночь над своей территорией".

В частности, 37 БПЛА и 4 тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА - над Воронежской областью, 17 БПЛА - над территорией Белгородской области, 11 - над Нижегородской областью, 9 - над Волгоградской, 3 - над Брянской, 2 - над Орловской и 1 - над Ростовской областями.