ВСУ атаковали российский аэродром Саваслейка - оттуда взлетает МиГ-31К
Всего, вероятно, было запущено 117 беспилотников
Getty Images/Global Images Ukraine
В Нижегородской области (РФ) заявили о воздушных атаках с применением беспилотников, и о работе ПВО в регионе. В результате происшествия прозвучали взрывы в районе авиабазы "Саваслейка", где могут базироваться носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К.
Местные паблики сообщают о "10 прилетах по военной базе Саваслейка". Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
Позже Минобороны страны-агрессора сообщило о "сбитии 117 БПЛА самолетного типа уничтожено за ночь над своей территорией".
В частности, 37 БПЛА и 4 тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА - над Воронежской областью, 17 БПЛА - над территорией Белгородской области, 11 - над Нижегородской областью, 9 - над Волгоградской, 3 - над Брянской, 2 - над Орловской и 1 - над Ростовской областями.
Популярное сейчас
- Динамо (Киев) до сих пор в игре. Сформировались все пары плей-офф раунда квалификации ЛЧ. Дальше – основной этап
- Квалификация ЛЧ. Рейнджерс - Динамо 0:2. Замены Шовковского решили судьбу напряженного матча
- Рейнджерс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- США в последнем соревновании вырвали первое место, Украина – 22. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Итоговый медальный зачет
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- ЛЧ. Динамо сыграет с австрийцами, дальше - без Моуринью, шоу от Карабаха