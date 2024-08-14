Украинская ПВО уничтожила ночью 17 шахедов - Воздушные силы

В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области - рф. и 23-мя ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда - Крым, Ейск, Курск - рф.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.