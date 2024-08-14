Украинская ПВО уничтожила ночью 17 шахедов - Воздушные силы
17/23
https://t.me/ComAFUA/382
В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области - рф. и 23-мя ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда - Крым, Ейск, Курск - рф.
Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- "Киевляне, где ваше милосердие?". Рейнджерс - Динамо. Обзор послематчевой британской прессы
- Удаление и удачные замены. Рейнджерс - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча
- Квалификация ЛЧ. Рейнджерс - Динамо 0:2. Замены Шовковского решили судьбу напряженного матча
- Армия РФ оккупировала еще три села в Донецкой области, - карта DeepState
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Динамо – вторая команда по количеству побед в квалификационных раундах Лиги чемпионов