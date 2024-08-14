Силы обороны Украины сбили российский Су-34 в Курской области
Успехи на непривычном направлении
AP
Украинские защитники ночью 14 августа уничтожили российский истребитель Су-34 на территории Курской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Сегодня ночью на территории Курской области (рф), во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно", - говорится в сообщении.
13 августа главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что украинские военные продолжают операцию на территории Курской области РФ и за сутки продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. По его словам, под контролем Украины - 74 населенных пункта в Курской области РФ.
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