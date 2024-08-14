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Сырский - Зеленскому: На Курщине продвигаемся дальше. Более 100 военных РФ взяли в плен с начала суток

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Операция в Курской области развивается

Сырский - Зеленскому: На Курщине продвигаемся дальше. Более 100 военных РФ взяли в плен с начала суток

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заслушал утренний доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Так, главком доложил президенту о ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецком и Покровском, а также об операции в Курской области

"Ни на секунду не забываем о нашем востоке. Поручил Главкому усилить направление из пакетов, поставляемых сейчас партнерами.

В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших хлопцев и девушек", - говорится в сообщении.

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