Сырский - Зеленскому: На Курщине продвигаемся дальше. Более 100 военных РФ взяли в плен с начала суток
Операция в Курской области развивается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский заслушал утренний доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Так, главком доложил президенту о ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецком и Покровском, а также об операции в Курской области
"Ни на секунду не забываем о нашем востоке. Поручил Главкому усилить направление из пакетов, поставляемых сейчас партнерами.
В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших хлопцев и девушек", - говорится в сообщении.
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