Украинские дроны совершили самую масштабную атаку на четыре военных аэродрома РФ

В ночь на 14 августа дальнобойные дроны Сил обороны и Службы безопасности совершили крупнейшую за время полномасштабной войны атаку на российские военные аэродромы - "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в СБУ.

"Дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну. "Веселая" ночка сегодня была на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск", - сообщил собеседник.

Источник подтверждает, что это была специально спланированная операция, чтобы россияне не могли использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

"Российские военкоры в соцсетях уже скулят, что удар был результативным и что ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные паблики писали о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами. Ждем спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами", - сказал собеседник.

По его словам, СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины.

"Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и в дальнейшем подрезать крылья этим "птичкам", - добавил источник в СБУ.