Усик потренировался с командой Шахтер Стальные с военными-футболистами с ампутациями
Боксер познакомился с тренерами и игроками команды и лично поблагодарил воинов-героев
shakhtar.com
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил тренировку команды "Шахтер Стальные" на базе спорткомплекса "Святошин".
Боксер познакомился с тренерами и игроками команды и лично поблагодарил воинов-героев, которые ценой собственного здоровья остановили врага и защитили Украину во время полномасштабного вторжения.
Кроме того, Александр Усик принял участие в тренировке "Шахтер Стальные": вместе с игроками отработал серию упражнений на пасинг, пробил несколько пенальти и сыграл в двустороннем матче за каждую из команд.
"Каждый из нас, украинцев, которых эти ребята защищают от врага, должен помогать, поддерживать их и хотя бы просто прийти пообщаться и поиграть в футбол. Смотрите на эти эмоции – это крутяк!
Я думаю, мы бы еще полтора часа здесь с радостью побегали. Я очень хорошо отношусь к инициативе "Шахтера" создать такую команду. Сейчас у нас, насколько мне известно, около 50 тысяч человек с ампутациями и их можно адаптировать к дальнейшей жизни именно через спорт. Спорт может помочь ребятам найти новую цель и жить дальше. Всем украинским военным хочу сказать: вы – тигры! Я снимаю перед вами шляпу", - сказал Усик.
Популярное сейчас
- Стартуют клубы УПЛ. Состоялась жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины
- УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом
- Срна отреагировал на победу Динамо в матче с Рейнджерс
- "Киевляне, где ваше милосердие?". Рейнджерс - Динамо. Обзор послематчевой британской прессы
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Шацких: Какие проблемы с удалением у Рейнджерс? Судил, простите, судья, который работал на ЧМ, Евро и ЛЧ