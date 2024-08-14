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Усик потренировался с командой Шахтер Стальные с военными-футболистами с ампутациями

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Боксер познакомился с тренерами и игроками команды и лично поблагодарил воинов-героев

Усик потренировался с командой Шахтер Стальные с военными-футболистами с ампутациями

shakhtar.com

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Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил тренировку команды "Шахтер Стальные" на базе спорткомплекса "Святошин".

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Боксер познакомился с тренерами и игроками команды и лично поблагодарил воинов-героев, которые ценой собственного здоровья остановили врага и защитили Украину во время полномасштабного вторжения.

Кроме того, Александр Усик принял участие в тренировке "Шахтер Стальные": вместе с игроками отработал серию упражнений на пасинг, пробил несколько пенальти и сыграл в двустороннем матче за каждую из команд.

"Каждый из нас, украинцев, которых эти ребята защищают от врага, должен помогать, поддерживать их и хотя бы просто прийти пообщаться и поиграть в футбол. Смотрите на эти эмоции – это крутяк!

Я думаю, мы бы еще полтора часа здесь с радостью побегали. Я очень хорошо отношусь к инициативе "Шахтера" создать такую ​​команду. Сейчас у нас, насколько мне известно, около 50 тысяч человек с ампутациями и их можно адаптировать к дальнейшей жизни именно через спорт. Спорт может помочь ребятам найти новую цель и жить дальше. Всем украинским военным хочу сказать: вы – тигры! Я снимаю перед вами шляпу", - сказал Усик.

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Шахтер (Донецк) Александр Усик
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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