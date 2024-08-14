Усик потренировался с командой Шахтер Стальные с военными-футболистами с ампутациями

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил тренировку команды "Шахтер Стальные" на базе спорткомплекса "Святошин".

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Боксер познакомился с тренерами и игроками команды и лично поблагодарил воинов-героев, которые ценой собственного здоровья остановили врага и защитили Украину во время полномасштабного вторжения.

Кроме того, Александр Усик принял участие в тренировке "Шахтер Стальные": вместе с игроками отработал серию упражнений на пасинг, пробил несколько пенальти и сыграл в двустороннем матче за каждую из команд.