Зеленский: ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, стратегическая цель достигается

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, стратегическая цель достигается.

Об этом говорится в обращении президента от 14 августа.

"Хорошее есть сегодня продвижение в Курской области – стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства.

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Провел сегодня также совещание с членами правительства – Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр, министр внутренних дел, а также был уполномоченный Верховной Рады по правам человека – по поддержке действий наших военных на территории Курской области. Важно, что Украина воюет по правилам, и гуманитарные потребности, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены", - сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства поблагодарил воинов СБУ, Сил обороны Украины, ГУР и всех структур за своевременные и результативные удары по российским аэродромам.

"Наши, украинские, дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которых только дронами не сделаешь. К сожалению. Нужно другое оружие – ракетное оружие. И мы продолжаем работать с нашими партнерами по дальнобойным решениям для Украины, потому что это дальновидные решения ради нашей победы. Нужно это сделать", - добавил Зеленский.