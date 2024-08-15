Более 1200 оккупантов и самолет. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне
Плюс 201 единица техники
Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1220 захватчиков, самолет, 47 артиллерийских систем и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 595 620 (+1240) человек;
- танков - 8484 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 16 426 (+24) ед;
- артиллерийских систем - 16 868 (+47) ед;
- РСЗО - 1154 (+3) ед;
- средства ПВО - 922 (+1) ед;
- самолетов - 367 (+1) ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 598 (+50) ед;
- крылатых ракет - 2428 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 775 (+65) ед;
- специальной техники - 2813 ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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