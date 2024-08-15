  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 1200 оккупантов и самолет. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне
В тренде

Более 1200 оккупантов и самолет. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне

Общие новости
Обновлено

Плюс 201 единица техники

Более 1200 оккупантов и самолет. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне

Генштаб

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1220 захватчиков, самолет, 47 артиллерийских систем и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 595 620 (+1240) человек;
  • танков - 8484 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 426 (+24) ед;
  • артиллерийских систем - 16 868 (+47) ед;
  • РСЗО - 1154 (+3) ед;
  • средства ПВО - 922 (+1) ед;
  • самолетов - 367 (+1) ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 598 (+50) ед;
  • крылатых ракет - 2428 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 775 (+65) ед;
  • специальной техники - 2813 ед.
По теме
yellow-arrow
Срна: С Усиком говорили, что не только он - чемпион, а все наши военные
yellow-arrow
ПВО уничтожила все 29 шахедов ночью - Воздушные Силы
yellow-arrow
Ударный дебют Мбаппе и минус конкурент для Довбика. Главные новости за 14 августа
самолет война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости