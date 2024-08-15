ПВО уничтожила все 29 шахедов ночью - Воздушные Силы
Также было запущено три КАР X-59
Міністерство оборони України
В ночь на 15 августа 2024 года враг нанес удар 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области - рф. и 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - рф.
Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук
В результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 29 вражеских беспилотников в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
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